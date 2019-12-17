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Lüks araç takla attı; 2 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayıp takla atan lüks araçtaki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayıp takla atan lüks araçtaki 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi’nden Kuşadası istikametine ilerleyen Ali Korkmaz idaresindeki 09 KB 208 plakalı lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayıp, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan araç sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan olay yerinde hayatını kaybeden iki kişi Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından aracın tavan kısmı kesilerek sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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