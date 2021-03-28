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Lüks araca çakar taktı, ceza yiyince bakın ne yaptı!

28.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kiraladığı araca çakar takan kişi, aynı gün içinde 2 kez ceza yedi. Para cezası kesilen ve ehliyetine ceza puanı işlenen şahsın polislere 'Alın bunu devlet kullansın' diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Lüks araca çakar taktı, ceza yiyince bakın ne yaptı!

Edinilen bilgililere göre, Asayiş şube müdürlüğü ekipleri kent merkezi kale mevkiinde lüks bir araçta çakar olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde şahısların kiraladıkları lüks otomobile çakar taktıkları anlaşıldı.

CEZA KESİLDİ

Trafik ekipleri şahsa ve araç sahibine toplamda 2 bin 678 TL ceza uyguladı ve şahsın ehliyetine ceza puanı işlendi.

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'ALIN BUNU DEVLET KULLANSIN'

Ceza işlem uygulanan şahsın, “Alın bunu Devlet kullansın” demesiyse dikkat çekti. Öte yandan şahsa sabah saatlerinde Samsun’da da çakar takmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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İHA

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Sivas
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