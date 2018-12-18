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Lüks aracın motoru dakikalar içinde yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 00:25 | Son Güncelleme

DÜZCE'de hareket halindeki otomobilin motoru alev aldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de hareket halindeki otomobilin motoru alev aldı. Sürücü, park ettiği otomobilden çıkarak yanmaktan kurtulurken, aracın motor kısmı dakikalar içerisinde yandı.

Olay akşam saatlerinde D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine giden Mustafa Aykalkan idaresindeki 54 TC 918 plakalı otomobilin motoru bir anda alev aldı. Aracı durduran Mustafa Alkalkan kendini dışarı atarak kurtardı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, hasar gören araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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