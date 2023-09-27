Lüks aracıyla çarpıp kaçmıştı... Günler sonra teslim oldu!

Bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün, karşıdan karşıya geçtiği sırada bir araç ona çarptı. Olay sonrasında polis noktasından kaçan Temel Ünlü'nün yerine M.C.Ç "Kazayı ben yaptım" diyerek teslim olmuştu. Kazaya sebep olan Temel Ünlü bugün teslim oldu.

Kaza, Kadıköy Bostanci iskelesi önünde Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan grup içerisinde caddeden bisikletiyle karşıdan karşıya geçmekte olan Doğanay Güzelgün’e çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ YERİNE BAŞKASI TESLİM OLDU

Kaza sonrası M.C.Ç. isimli bir şüpheli olay yerine gelerek teslim oldu. M.C.Ç'nin sorgusunda, Güzelgün'ün yaralı olduğunu düşünerek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, ifadeler ve çevredeki MOBESE kameralarını da inceleyerek, kaçan şüphelinin M.C.Ç. olmadığını belirledi.

Kimliği belirlenen asıl firari şüpheli T. Ü'yü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde uyuşturucu olduğu iddia edilen madde olduğu görüldü.

"05.30'DA ACI BİR SES DUYDUK"

Olay yerinde sürücüyü kovalayan bisikletli Ahmet Erkinsert, “Her sabah 05.30’da bisiklet sürüşü için toplanıyoruz. Yine bu sabah sürüş için toplandığımızda 05.30 saatlerinde acı bir ses duyduk, arkamı döndüğümde maalesef arkadaşımızı havada gördüm. Sonrasında vuran kişi doğrudan kaçtı, kaçarken araçtan indiğinde kendisini gördüm ve peşinden koştum. Ancak belli bir yere kadar kovaladım. Marmaray’a doğru devam ederken alt geçitten geçtikten sonra kendisini kaybettim. Kendisi aynı zamanda çevirmelerden kaçmış” dedi. (İHA)

