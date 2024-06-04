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Lüks aracıyla gece mahalleyi birbirine kattı! Hiçbir şey olmamış gibi gitti evine uyudu

04.06.2024 12:58
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Üsküdar Maruf Sokak'ta oturanlar gece 03.30 sıralarında dışarıdan gelen yüksek sesle irkildi. Pencereden bakanlar lüks bir aracın yüksek hız yapıp park halindeki otomobillere vurduğunu gördü. Olayı çıkaran kadının hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuduğu tespit edildi. Alkollü ve ehliyetsiz kadın gözaltına alınırken de taşkınlık çıkardı.

Lüks aracıyla gece mahalleyi birbirine kattı! Hiçbir şey olmamış gibi gitti evine uyudu

Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan ve hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuyan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

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ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, Üsküdar İcadiye Mahallesi, Maruf Sokak üzerinde gece saat 03.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs gece saatlerinde alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde aracı ile sokak üzerinde aşırı hız yaptı. Bir süre sonra aracıyla park halindeki İsmail Demir'e ait araca çarptı.

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Alkolün de etkisiyle şahıs hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyudu. Gürültü nedeniyle durumu fark eden mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasar oluşan araç sahibi İsmail Demir'e haber vererek, alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadını evinden gözaltına almak istedi.

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Bir süre polislere direnen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"ARKA TAMPONU PATLATMIŞ"

Aracı hasar gören İsmail Demir, "Saat 03.30'da polis aradı, aracıma vurulduğunu söyledi. Aracıma vuruyor, aracım da öndekine vuruyor. Arka tamponu patlatmış. Polis ekipleri geldi. Alkollü vatandaş, ehliyeti de yok. Polis ekiplerine de biraz zorluk çıkarmışlar" dedi. (İHA)

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AW219542_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar kaza
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