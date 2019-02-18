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Lüks aracıyla kaza yaptı, yaralamayınca kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 07:01 | Son Güncelleme

Şişli Bomonti Tüneli’nin Kasımpaşa çıkışında kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Şişli Bomonti Tüneli’nin Kasımpaşa çıkışında kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Köprüden uçmaktan son anda kurtulan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulunca, son model lüks aracını bırakıp kaçtı.
Olay, saat 05.00 sularında Şişli Bomonti Tüneli Kasımpaşa çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametinde Kasımpaşa yönüne seyir halinde olan ve kimliği alınamayan 34 BLC 770 plakalı son model lüks otomobilin sürücüsü, köprünün üzerinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil, köprü üzerindeki bariyerlere çarparak durabildi. Aşağıya fırlamaktan bariyerler sayesinde kurtulan otomobilin sürücüsü, otomobilden vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü olay yerinden ticari taksiye binerek hızla uzaklaştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Daha sonra lüks otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bariyerlerden ve araçtan koparak köprüden yola düşen parçalar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayı gördükten sonra polise bildiren Nail Körismail, “Baktım araç duruyor, zaten kimse yoktu, ilk müdahaleyi de yaptım. Çocuğu çıkarttım arabadan, dedim; ‘Otur bir sakinleş, bir sakin ol’. Arabanın içine de baktım kimse yoktu. Arkamı döndüm aşağıya baktım, baktım çocuk kaçtı gitti. Koşa koşa kaçıyor. Yaralı falan yoktu, hava yastıkları açılmıştı, herhangi bir şey yoktu ama genç bir çocuktu. Ekiplere söyledim, çocuk kaçtı eğer çocuğu alırsanız her şey çözülür” dedi.

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