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Lüks araçla gelip saksıdaki bitkiyi çaldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Adana'da, sokak kenarında duran 'sıkas' cinsi bitkiyi lüks araçla çalan 2 kişiyi gören iş yeri sahibi Bülent Sayılıkan, "Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çok şaşırdım, 300-400 bin liralık arabayla gelip bitkimi çaldılar" dedi.

Lüks araçla gelip saksıdaki bitkiyi çaldılar

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahalllesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kentte perde imalatı yapan Bülent Sayılıkan, iş yerinin önüne saksıda 'sıkas' cinsi 2 süs bitkisi koydu. Sabah iş yerini açtığı sırada bitkilerinden birinin yerinde olmadığını fark eden Sayılıkan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

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Görüntülerde, kırmızı lüks bir otomobille sokağa gelen 2 şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra saksıyı aracın arka koltuğuna alarak gittiğini gördü. Lüks araçla gelen kişileri görünce şaşırdığını söyleyen Sayılıkan, " Hırsızlık olaylarına alışkınız ancak, 300-400 bin liralık arabayla gelip saksıdaki bitkimizin çalınmasına ilk kez tanık olduk. Kendi büyüttüğümüz bir süs bitkisiydi. Görüntülerdeki son model kırmızı aracı görünce şok oldum. Bunu satsalar ne kadar para edecek, biz sokağımız güzelleşsin diye koymuştuk" dedi. Sayılıkan, hırsızlar hakkında polise şikayetçi olacağını belirtti.

DHA

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