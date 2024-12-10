Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen bir kaza akıllarda karışıklık yarattı. Lüks aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç sürücüsü kazanın ardından ilk iş olarak plakaları söktü.
Tedirgin olduğu ifade edilen araç sürücüsü daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler burada incelemeler yaptı.
Ekol TV'nin haberine göre tam da bu sırada bir kişi polislerin yanına geldi ve araç sürücüsü olduğunu iddia etti. Şahsın 1.96 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu ve araç çekildi.
Bu tedirginliğin nedeni ise sonradan anlaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait makam aracı olduğunu belirledi. Aracın İlgezdi adına kiralandığı aktarıldı.
Konuyla ilgili olarak henüz CHP ya da İlgezdi cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.