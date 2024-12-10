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Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.12.2024 20:07
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İstanbul'da lüks bir aracın karıştığı kaza beraberinde birçok soru işaretini getirdi. Kazanın ardından araç sürücüsü plakaları sökerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada ise bir kişi polislerin yanına gelerek araç sürücüsü olduğunu iddia etti. Bu şahsın alkollü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili olarak dikkat çeken bir durum ortaya çıktı. Polisler yaptıkları incelemede aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait olduğunu belirledi.

Lüks araçla kaza yaptı, ilk iş plakaları sökmek oldu! Kafa karıştıran kazada araç CHP'li milletvekiline ait çıktı

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen bir kaza akıllarda karışıklık yarattı. Lüks aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç sürücüsü kazanın ardından ilk iş olarak plakaları söktü.

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TEDİRGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tedirgin olduğu ifade edilen araç sürücüsü daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler burada incelemeler yaptı.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSİN YANINA GİTTİ

Ekol TV'nin haberine göre tam da bu sırada bir kişi polislerin yanına geldi ve araç sürücüsü olduğunu iddia etti. Şahsın 1.96 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu ve araç çekildi.

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ARAÇ CHP'Lİ İLGEZDİ'YE AİT ÇIKTI

Bu tedirginliğin nedeni ise sonradan anlaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde aracın CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'ye ait makam aracı olduğunu belirledi. Aracın İlgezdi adına kiralandığı aktarıldı.

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HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili olarak henüz CHP ya da İlgezdi cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili İstanbul Gamze Akkuş İlgezdi CHP kaza
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