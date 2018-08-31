Lüks araçla uyuşturucu ticareti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.N.P.'nin uyuşturucu satarken dikkat çekmemek için lüks araç kullandığı belirtildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, M.N.P.'nin, dünyaca ünlü Gümbet Barlar Sokağı ve Yalıkavak Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında kokain ve Skunk adlı uyuşturucu sattığını tespit etti. M.N.P. bu sabah, ilçe merkezinde lüks araçta yakalanarak gözaltına alındı. M.N.P'nin aracında ve evinde yapılan aramada 20.5 gram kokain, 20 gram Skunk, 1 hassas terazi, 1 öğütücü, hesap alışverişlerinin olduğu not kağıdı, 60 euro, 21 mermi ele geçirildi. M.N.P.'nin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretinde lüks araç kullandığı öğrenildi. İlçedeki bir başka operasyonda ise ekipler, H.C.Z.'nin İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. H.C.Z., Bodrum Otobüs Terminali'nde otobüsten inince polis ekiplerince gözaltına alındı. H.C.Z.'nin sırt çantasında yapılan aramada 64 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 10 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

