HABER

Lüks araçla uyuşturucu ticareti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

BODRUM'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden M.N.P.'nin uyuşturucu satarken dikkat çekmemek için lüks araç kullandığı belirtildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, M.N.P.'nin, dünyaca ünlü Gümbet Barlar Sokağı ve Yalıkavak Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında kokain ve Skunk adlı uyuşturucu sattığını tespit etti. M.N.P. bu sabah, ilçe merkezinde lüks araçta yakalanarak gözaltına alındı. M.N.P'nin aracında ve evinde yapılan aramada 20.5 gram kokain, 20 gram Skunk, 1 hassas terazi, 1 öğütücü, hesap alışverişlerinin olduğu not kağıdı, 60 euro, 21 mermi ele geçirildi. M.N.P.'nin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretinde lüks araç kullandığı öğrenildi. İlçedeki bir başka operasyonda ise ekipler, H.C.Z.'nin İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. H.C.Z., Bodrum Otobüs Terminali'nde otobüsten inince polis ekiplerince gözaltına alındı. H.C.Z.'nin sırt çantasında yapılan aramada 64 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 10 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginçKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginç
Tuvalet işleten kadının 2 bin lirası çalındıTuvalet işleten kadının 2 bin lirası çalındı
Cinayet zanlısı otelde operasyonla yakalandıCinayet zanlısı otelde operasyonla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.