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Lüks araçları taşıyan tır devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’a lüks araçları taşıyan tır devrildi.Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin’e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu’nda meydana geldi.

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Irak’a lüks araçları taşıyan tır devrildi.
Alınan bilgilere göre kaza, Nusaybin’e bağlı İkiztepe Mahallesi mevkiinde İpek Yolu’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Irak’a giden lüks cipleri taşıyan 31 R 7983 plakalı tır dorsesi devrilerek kaza yaptı. Kazada tır üzerinde bulunan lüks cipler savruldu. Bölgeye çağrılan vinçler yardımıyla devrilen tır dorsesi ve savrulan araçlar kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Lüks araçları taşıyan tır devrildi

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