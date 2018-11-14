Lüks araçların birebir aynısını yapıyorlar!

Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yapan kardeşlerin en büyük projesi 40 bin dolara mal olan Lamborghini olmuş. Arabaları piyasadaki fiyatlarının yüzde 30'u maliyetle üreten kardeşlerin beğeni toplayan çalışması...
Fiyatına inanamayacaksınız
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Kendi atölyelerinde otomobil bakım ve onarım işi yapan kardeşler bir süre sonra işleri büyüttü.
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Piyasada bulunan lüks araçların benzerlerini yapmaya başladılar.
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Kısa süre sonra Lamborghini ve arazi tarzı lüks araçların benzerini üretecek hale geldiler.
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Benzerlerini yaptıkları arabaların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçayı kendi imkanlarıyla üretiyorlar.
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Irak'ta bulunan atölyenin sahibi Kemal Selim, yaklaşık 7 ay içerisinde aslına yakın bir araç yapatıklarını söyledi.
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Selim 'Normal araçları 3 ay süreyle yapabiliriz. spor arabaya benzer arabaların tasarımı zor olduğu için bir yıl içerisinde tamamlayabiliriz.' ifadelerini kullandı.
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Kemal Selim maliyetle ilgili olarak 'Arabaların piyasadaki fiyatının yüzde 30'u kadar harcama yaptıkları' açıklamasında bulundu.
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Selim 'Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yaptık. En önemli işimiz 40 bin dolara mal olan Lamborghini tarzı bir araç oldu.' dedi.
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