Lüks araçların birebir aynısını yapıyorlar!

Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yapan kardeşlerin en büyük projesi 40 bin dolara mal olan Lamborghini olmuş. Arabaları piyasadaki fiyatlarının yüzde 30'u maliyetle üreten kardeşlerin beğeni toplayan çalışması...

Fiyatına inanamayacaksınız

1 / 11 Kendi atölyelerinde otomobil bakım ve onarım işi yapan kardeşler bir süre sonra işleri büyüttü.

2 / 11 Piyasada bulunan lüks araçların benzerlerini yapmaya başladılar.

3 / 11 Kısa süre sonra Lamborghini ve arazi tarzı lüks araçların benzerini üretecek hale geldiler.

4 / 11 Benzerlerini yaptıkları arabaların motor, vites, tekerlek gibi bazı önemli parçalar hariç birtakım yedek parçayı kendi imkanlarıyla üretiyorlar.

5 / 11 Irak'ta bulunan atölyenin sahibi Kemal Selim, yaklaşık 7 ay içerisinde aslına yakın bir araç yapatıklarını söyledi.

6 / 11 Selim 'Normal araçları 3 ay süreyle yapabiliriz. spor arabaya benzer arabaların tasarımı zor olduğu için bir yıl içerisinde tamamlayabiliriz.' ifadelerini kullandı.

7 / 11 Kemal Selim maliyetle ilgili olarak 'Arabaların piyasadaki fiyatının yüzde 30'u kadar harcama yaptıkları' açıklamasında bulundu.

8 / 11 Selim 'Şu ana kadar 7 arabanın benzerini yaptık. En önemli işimiz 40 bin dolara mal olan Lamborghini tarzı bir araç oldu.' dedi.

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