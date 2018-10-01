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Lüks araçların yarışı kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2018 14:18 | Son Güncelleme

Slovakya'da yaşanan olayda, otoyolda yarışan lüks araçların yarışı ölümle bitti. Kaza anı ise bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Slovakya'da lüks araçların yarışı kötü bitti. Orava şehrinde yaşanan olayda, yarıştığı aracın arkasından hatalı sollama yapan cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, cip sürücüsü ise yaralandı.

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Slovakya Yarış

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