Slovakya'da lüks araçların yarışı kötü bitti. Orava şehrinde yaşanan olayda, yarıştığı aracın arkasından hatalı sollama yapan cip, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, cip sürücüsü ise yaralandı.
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