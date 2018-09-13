 LÜKS ARAÇTAKİ KADINA SİLAHLI SALDIRI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul DHA

Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta lüks aracın önünü kesen silahlı saldırgan sürücü Aslı Ç. (35)'yi hedef aldı. Çok sayıda kurşun sıkan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ise yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İlk bilgilere göre, Aslı Ç.'yi iş ortağının vurduğu belirtilirken polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Aracın görüntüsü

-Polisin çalışması

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