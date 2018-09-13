Lüks araçtaki kadına silahlı saldırı (2)

Alper KORKMAZ İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta lüks aracın önünü kesen silahlı saldırgan sürücü Aslı Ç. (35)'yi hedef aldı. Çok sayıda kurşun sıkan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ise yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre, Aslı Ç.'yi iş ortağının vurduğu belirtilirken polis kaçan şüpheliyi arıyor.
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