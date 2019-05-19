HABER

Lüks cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1’i çocuk 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 06:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Halkalı-İkitelli Caddesinde kontrolden çıkan cip, karşı şeride girmesi sonucu otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Lüks cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1’i çocuk 4 yaralı

Küçükçekmece Halkalı-İkitelli Caddesinde kontrolden çıkan cip, karşı şeride girmesi sonucu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sularında Küçükçekmece Halkalı İkitelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli yönüne seyir halinde olan Süleyman A., idaresindeki 34 RV 6989 plakalı cip, kontrolden çıktıktan sonra orta refüjdeki elektrik direğine ardından karşı şeritten gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NY 6890 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Süleyman A’nın kullandığı cipte bulunan 1’i kız çocuk 2 kişi, karşı şeritten 34 NY 6890 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki kadın yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Süleyman A., ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yola düşen elektrik direğini kaldırdı, ardından kafa kafaya giren otomobilleri ayırdı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yolda temizlik çalışması yapıldı, ardından bir süre kapalı olan yol trafiğe tekrar açıldı.

Lüks cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1’i çocuk 4 yaralı

Lüks cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1’i çocuk 4 yaralı

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Silahı temizlerken arkadaşını başından vurduSilahı temizlerken arkadaşını başından vurdu
Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralıBaşkent’te sıkışmalı trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Gelin Evi'nde bir ilk!

Gelin Evi'nde bir ilk!

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

2 ayda 200 bin TL'lik vurgun! Yöntem yine aynı!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.