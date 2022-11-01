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Lüks cip lastikçiye böyle daldı

01.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği cipin çevreyolu kenarında bulunan lastikçiye dalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Lüks cip lastikçiye böyle daldı

Dükkanda bulunan 1 müşterinin faciadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen işletme sahibi Fahri Kaya, "O anda bu alanda kimsenin olmaması camların kırılması, lastiklerin ve demirlerin ortalığa fırlamasıyla çok büyük bir kaza atlattık" dedi.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler mahallesinde meydana geldi. Tali yoldan Eskişehir-Bursa karayoluna çıkmak üzere seyir halinde olan cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan lastikçi dükkanına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin dükkana daldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"HAMDOLSUN 3 ADIMLA BİR KARDEŞİMİZ KURTULDU"

Kaza sırasında dükkandaki bir müşterinin faciadan son anda kurtulduğunu kaydeden işletme sahibi Fahri Kaya, "Kazanın olduğu gün insanlar saniyelerle kurtuldu. Müşterilerimiz de vardı ve eğer birkaç dakika önce olsaydı 7 kişi de burada dikiliyordu. O an kazadan sağ çıkmaları çok zordu. Çünkü birden girdi ve bomba gibi patladı. 80’e 80 demirleri bile yamulttu. Ancak lastiklerle ve başka araca çarparak birlikte durabildi. Maddi hasarımız var, camlar kırıldı ve demir direkler yamuldu. Sürekli başımıza geliyor. Sürekli bir zarar oluyor. Son kazada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Böyle olunca da direksiyonu mecbur sağa kırıyor. O anda hızlı olduğu için direkt dükkana dalıyor. Bomba gibi giriyor zaten. Hamdolsun 3 adımla bir kardeşimiz kurtuldu. O anda bu alanda kimsenin olmaması camların kırılması, lastiklerin ve demirlerin ortalığa fırlamasıyla çok büyük bir kaza atlattık. Çok sıkıntılıydı ama bir şey olmadı" diye konuştu.

"DAHA ÖNCE DE 3 VEYA 4 KEZ OLDU"

Aynı yerde sıklıkla kaza olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyleyen Kaya, "Çevreyolunda akşam saatlerinde ve özellikle mesai çıkışı şeritler hızlı akıyor. Çevreyolundan hastane istikametine doğru sağ tarafa girenlerle, organize çıkışı birleştiği için sağ tarafta sıkışanlar bizim iş yerine giriyor veya yolda kaza oluyor. Daha önce de 3 veya 4 kez oldu.

Aynı sorun organize çıkışında da var. Burada daha önce karayollarının dubaları vardı. Araçlar hızlı gelip dubalara çarptıkları için ufak vidalarla sıkılan dubalar yerinden fırladı. Hiç duba kalmadı ve dubalar bitince de kazalar arttı. Çünkü insanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor, biri sağa biri sola girmeye çalışıyor. İkisi birleşince de sıkılıyorlar ve çok kaza oluyor. Karayollarının buraya duba monte etmelerini istiyoruz" dedi.

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