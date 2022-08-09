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Lüks cip sürücüsünün otoyolda ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi! '3 kuruş vermemek için yapılanlara bak'

09.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Tuzla. Lüks cip sürücüsü otoyolda geçiş ücreti ödememek için taktırdığı katlanır plaka sistemiyle plakasını gizledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken çeken kişi, ''Adam çağ atlamış. Ne adamlar var. 3 kuruş vermemek için yapılanlara bak. Altındaki arabaya bak, hesabını yaptığı paraya bak'' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Köprü, otoyol gibi ücretli yollarda geçiş ücretlerini ödemek istemeyen sürücüler yeni yöntemlere başvurmaya başladı. Bez, çamur ve kağıtla plaka kapatan sürücülere rastlanırken, bir cip sürücüsü ise katlanır plaka sistemiyle görüldü. Tuzla mevkiinde seyir halindeki cip sürücüsünün, ücretli otoyola girdiğinde katlanır sistemle plakasını gizlediği görüldü. Çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

''ALTINDAKİ ARABAYA BAK, HESABINI YAPTIĞI PARAYA BAK''

Söz konusu durumu videoya alan kişi, gördükleri karşısında şaşkına dönerken, ''Adam çağ atlamış. Ne adamlar var. 3 kuruş vermemek için yapılanlara bak. Altındaki arabaya bak, hesabını yaptığı paraya bak'' dedi.

Gizli plaka, elektrikli plaka ya da kumandalı plaka adlarıyla internette satışı yapılan plakaların fiyatları bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.

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(DHA)


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