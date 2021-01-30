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  4. Lüks cip tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Lüks cip tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

30.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de lüks cipin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Düziçi ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Osmaniye’de lüks cipin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Düziçi ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette ilerleyen tıra yağış nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan çarpan lüks cipin içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Cip içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kaza yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak ilerlerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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