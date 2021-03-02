HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada

Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada

02.03.2021 17:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da lüks bir cipin hızla çarptığı otomobil simitçi dükkanına girdi.

Samsun’da lüks bir cipin hızla çarptığı otomobil simitçi dükkanına girdi. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 ZKG 92 plakalı Porsche marka lüks cip, Fiat marka otomobile seyir halindeyken arkadan çarptı. Cipin hızla çarptığı otomobil de kontrolden çıkarak simit satışı yapan iş yerine girdi. Olayda 3 kişi yaralandı. Park halindeki bir otomobilin de zarar gördüğü kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, yol yarım saat trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen çekiciler ile araçlar kaza yerinden kaldırılarak, yol tekrar ulaşıma açıldı.
Samsun’un insan ve araç trafiği en yüksek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza anı ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Porsche marka aracın önündeki araca hızlı bir şekilde vurarak, dükkana savurması ve yayaları yaralaması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamıFelak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Kandil ne zaman? 2021 yılı Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Miraç, Regaip, Mevlit ve Berat kandili tarihleri!

Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Sadakatsiz 19. bölüm özet, son bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 19. bölüm özet

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

Ankara'da normalleşme kararları açıklandı

'Kimlik bilgilerin kopyalandı' diyerek 38 bin TL dolandırdı

Bu numaraya dikkat! 38 bin TL dolandırdı

36 milyon dolarlık vurgun! Çin'e Bakır yerine kaldırım taşı göndermişler

Kaldırım taşıyla 36 milyon dolarlık vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.