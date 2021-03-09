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  4. Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandıLüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandıLüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

09.03.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandıLüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte lüks ciple seyrettikleri esnada güpegündüz tabancalarla havaya ateş açan ve o anları sosyla medyada paylaşan 4 kişi yakalandı. Kendilerine 'Mahşerin Dört Atlısı' diyen şüphelilerin toplamda 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca çıktı.

Sarıyer'de ciple dolaşan 4 şahıs, ilçenin çeşitli noktalarında tabancalarla güpegündüz havaya ateş açarak terör estirdi. Trafikte seyrettikleri esnada havaya ateş açan şahıslar, vatandaşların da canını tehlikeye attı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettiği öğrenilen şahıslar, havaya ateş açtıkları o anları ise cep telefonuyla kaydettirerek sosyal medyada yayınladı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, havaya ateş açılan yerin Büyükdere Mahallesi Kılıçpınar Caddesi olduğunu belirledi. Cadde üzerindeki güvenlik kameranı incelemeye alan ekipler, içerisinden ateş açılan aracın Range Rover marka 34 GJ 4253 plakalı cip olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucunda havaya ateş açan şahsın 25 yaşındaki Barış Ü. olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen Barış Ü. sokakta kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan Barış Ü.'nün üstünde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

GÖRÜNTÜDEKİ SİLAHLAR AYNI DEĞİL

Şahsın gözaltına alınmasının ardından üzerinde ele geçirilen silah ile görüntülerde ateş açtığı silahın aynı olmadığı belirlendi. Bunun üzerinde araçtaki diğer şahısları yakalamak için çalışmalara devam eden polis, saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde ateş açma olayının gerçekleştirildiği aracı durdurdu. Araç içerisinde olan 3 kişinin görüntülerdeki şüpheliler olduğu tespit edildi. Bunun üzerin üst aramaları yapılan şahıslardan Görkem Ü.'nün (20) üzerinde de 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta da yapılan aramaların ardından Görkem Ü. dışında araçtaki Cihan Ü. (32) ve Adem Y.'de (36) gözaltına alındı.

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ÇETE ÜYELERİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Barış Ü.'nün emniyette, 2 "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Görkem Ü.'nün "Taksirle Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Cihan Ü.'nün 3 "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından, Adem Y.'nin ise 2 "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", 8 adet "Güveni Kötüye Kullanma", 7 "Dolandırıcılık", 2 "Mala Zarar Verme", "Özel Belgede Sahtecilik", "Oto Hırsızlığı" ve 2 "Evden Hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan şüpheliler, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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