HABER

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, lüks sitede bulunan dairede, bir kısmı şişelenmiş halde 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi.

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Davut CAN/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, lüks sitede bulunan dairede, bir kısmı şişelenmiş halde 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi.
İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki lüks sitede bulunan dairede sahte alkollü içki üretildiği bilgisi üzerine hareket geçti. Daireye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları baskında daireyi sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş halde buldu. Sitenin otoparkında bulunan panelvan araçta yapılan aramalarda da, çok sayıda sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ü. ile Ç.G., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan sorguda, üretilen sahte içkilerin Buca ilçesindeki depoda saklandığı bilgisi üzerine, burada da arama yapıldı. Araçta, dairede ve depoda yapılan aramalarda, bir kısmı piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş 1 ton sahte rakı, votka, viski ve cin ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri sahte içkileri Buca'daki depoya götürürken, polis kontrolüne yakalanmamak için, içinde sahte içki olan kolilerin etrafını çikolata kolileriyle kapattıkları belirlendi. Karşıyaka'daki lüks siteyi imalathane haline getirebilmek için de yaklaşık 500 bin TL'lik harcama yaptıkları ve daireye de her ay 3 bin TL kira verdikleri bildirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Lüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişlerLüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişlerLüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişlerLüks daireyi sahte içki imalathanesine çevirmişler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Liseli Ayşe, 3 gündür kayıpLiseli Ayşe, 3 gündür kayıp
Hurdaya dönen tırın sürücüsü koltuk değiştirince ölümden döndüHurdaya dönen tırın sürücüsü koltuk değiştirince ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.