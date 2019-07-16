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Lüks harcamalar Fransa Çevre Bakanına istifa getirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Hakkındaki tartışmalar bir haftadır devam eden Fransa Çevre Bakanı François de Rugy istifasını verdi.Geçen Çarşamba, Fransa Millet Meclisi Başkanı olduğu dönemde yediği pahalı akşam yemekleri ve kendisine tahsis edilen konutun yenileme masraflarının ortaya çıkmasının ardından hararetli bir tartışmanın merkezinde bulunan Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, bugün hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lüks harcamalar Fransa Çevre Bakanına istifa getirdi

Hakkındaki tartışmalar bir haftadır devam eden Fransa Çevre Bakanı François de Rugy istifasını verdi.
Geçen Çarşamba, Fransa Millet Meclisi Başkanı olduğu dönemde yediği pahalı akşam yemekleri ve kendisine tahsis edilen konutun yenileme masraflarının ortaya çıkmasının ardından hararetli bir tartışmanın merkezinde bulunan Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, bugün hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını veren Bakan Rugy, bugün öğleden sonra Fransa Millet Meclisi’nde konuşacaktı.
Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde yediği ıstakozları ve pahalı içkileri gösteren fotoğrafların internette yayılmasının ardından sosyal medya üzerindeki tartışmalar da alevlendi. Tartışmanın fitilini ateşleyense pahalı yemekler oldu. Fransız basınının ortaya attığı iddialardan bir diğeri de Bakan Rugy’nin eşinin Ekim 2017 - Haziran 2018 arasında Hotel Lassay’da eşinden daha pahalı yemekler organize etmesi oldu. İddia, şahitler ve görsellerle desteklendi.
Eski Meclis Başkanı François de Rugy’nin, görev süresinde kullanması için kendine tahsis edilen lojmanı yeniletmek amacıyla vergi mükelleflerinin cebinden 63 bin Euro’dan fazla para harcadığı iddiaları da önemli bir tartışma konusu. Rugy’nin özel sekreterinin, ev sahibi olmayan vatandaşların konaklaması için Fransız Hükümeti tarafından düşük ücretle kiralanan ‘kira kontrollü konutlar’dan birini 12 yıl boyunca kendi kalıyormuş gibi gösterdiği de ortaya çıktı. Bakan, söz konusu sekreterin görevden alındığını açıklasa da tartışmalar yatışmadı.

Lüks harcamalar Fransa Çevre Bakanına istifa getirdi

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