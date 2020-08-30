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Lüks ithal otomobillerde ÖTV artırıldı

30.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı kararıyla lüks otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırılırken, eğitimde KDV oranı düşürüldü.

Lüks ithal otomobillerde ÖTV artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, lüks otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi. Değişiklikler şöyle:

- Motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

- Motor silindir hacmi 1600 cm³'e kadar, matrahı 85.000-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

- Motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 130 ÖTV,

- Motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda yüzda 150 ÖTV,

- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçen ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olanlarda yüzde 130 ÖTV,

- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçen ve matrahı 170.000 TL'nin üzerinde olan araçlarda yüzde 150 ÖTV alınacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

DW / HT,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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