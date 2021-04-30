HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lüks moda evi Louis Vuitton'dan dudak uçuklatan çanta: Uçaktan daha pahalı!

Lüks moda evi Louis Vuitton'dan dudak uçuklatan çanta: Uçaktan daha pahalı!

30.04.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü lüks marka Louis Vuitton'ın uçak şeklinde tasarladığı çanta hem fiyat hem de görünümüyle dikkat çekti.

Lüks moda evi Louis Vuitton'dan dudak uçuklatan çanta: Uçaktan daha pahalı!

Fransız moda evi Louis Vuitton Sonbahar / Kış 2021 koleksiyonunun bir parçası olarak uçak şeklinde bir çanta tasarladı. 39 bin dolar ( Yaklaşık 321 bin TL) değerindeki çanta, ''Bu fiyatla gerçek uçak alınır'' dedirtti.

''UÇABİLİYORSA İYİ''

Sosyal medyada alay konusu olan çantanın 1968 Cessna tek motorlu uçaktan daha pahalı olduğu ifade edilirken ''39 bin dolarlık çanta uçabiliyorsa iyi olur" yorumları yapıldı.

Virgil Abloh'un tasarladığı çantanın erkekler için üretildiği, markanın kendine özgü kahverengi desenleri olduğu gözlenirken söz konusu uçakta kanat, motor, kuyruk ve burun detayları da bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Filistin seçimleri ertelendiFilistin seçimleri ertelendi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Louis Vuitton

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan ürünlere kısıtlama

Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan ürünlere kısıtlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.