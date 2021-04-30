Lüks moda evi Louis Vuitton'dan dudak uçuklatan çanta: Uçaktan daha pahalı!

Fransız moda evi Louis Vuitton Sonbahar / Kış 2021 koleksiyonunun bir parçası olarak uçak şeklinde bir çanta tasarladı. 39 bin dolar ( Yaklaşık 321 bin TL) değerindeki çanta, ''Bu fiyatla gerçek uçak alınır'' dedirtti.

''UÇABİLİYORSA İYİ''

Sosyal medyada alay konusu olan çantanın 1968 Cessna tek motorlu uçaktan daha pahalı olduğu ifade edilirken ''39 bin dolarlık çanta uçabiliyorsa iyi olur" yorumları yapıldı.

Virgil Abloh'un tasarladığı çantanın erkekler için üretildiği, markanın kendine özgü kahverengi desenleri olduğu gözlenirken söz konusu uçakta kanat, motor, kuyruk ve burun detayları da bulunuyor.



