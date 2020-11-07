HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks motosiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı

Lüks motosiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Bursa’da araç fiyatlarıyla birlikte fiyatları artan lüks motosikletler de hırsızların ilgisini çekmeye başladı.

Bursa’da araç fiyatlarıyla birlikte fiyatları artan lüks motosikletler de hırsızların ilgisini çekmeye başladı. Hırsızların 20 bin liralık motosikleti çalma anı kameraya yansıdı.
Motor fiyatlarının artması hırsızların ilgisini çekmeye başladı. Çalması ve taşıması kolay olan motorlara yönelen hırsızlar son günlerde motorları çalmaya başladı. Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Ihlamur Sokak’ta meydana gelen hırsızlık olayında 2 hırsızın değeri 20 bin lirayı bulan motosikleti çalması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mustafa Yıldız (29), 35 ABP 891 plakalı motosikletini apartmanın girişine park ederek, evine çıktı. Bir süre sonra aşağıya inen Yıldız, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü.
Bunun üzerine apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Yıldız, motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını fark etti. Görüntülerde 2 şüphelinin bir süre apartmanın önünde beklediği, apartmana girerek motosikleti dışarıya çıkardıkları ve motosiklete binip uzaklaştığı anlar yansıdı. İhbar üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!
1/
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
14 yaşındaki çocuktan acı haber!
14 yaşındaki çocuktan acı haber!
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
14 yaşında koronavirüsten ölmüştü! Babası konuştu
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürekleri burktu
Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürekleri burktu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Diğer Haberler
Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin: 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı doğacak
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
Bakan Kurum duyurdu! Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Bank Asya'nın kurucu ortağı FETÖ firarisi, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı
Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da yakalandı
Ankara'da belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği
Belediye otobüsünde 'koronavirüs' paniği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.