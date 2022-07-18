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Lüks otelde düğün sırasında yangın paniği! Aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 kişi dumandan etkilendi

18.07.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da lüks bir otelde düzenlenen, ünlü manken Tuba Özay, şarkıcılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da katıldığı düğün sırasında yangın paniği yaşandı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelde tahliye yapıldı. Yangında, otele düğün için gelen şarkıcıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Lüks otelde düğün sırasında yangın paniği! Aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 kişi dumandan etkilendi

Yangın, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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TAHLİYE EDİLDİLER

Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi.

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23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur’un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı.

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İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa
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