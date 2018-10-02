Lüks otelin sapığı yakalandı

Zanlı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlarından davalarının görüleceği süre içinde 2 aylık süreyle cezaevinde kalacak.
KKTC’de yeni çalışmaya başladığı lüks bir otelde tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çektiği otelin güvenlik kameralarından tespit edilen Sinan K., polis tarafından gözaltına alındı. Sinan K.'nin cep telefonunda yapılan incelemeyle fotoğrafların ortaya çıkması üzerine zanlı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlı Sinan K.'yi özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlarından davalarının görüleceği süre içinde 2 aylık süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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