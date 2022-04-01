HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks otellerin yanı başında ve denize sıfır! Bedava tatilin adresinde yılan hikayesine dönen olay

Lüks otellerin yanı başında ve denize sıfır! Bedava tatilin adresinde yılan hikayesine dönen olay

01.04.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da lüks otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için yıkım kararı alındı. Alınan karar sonrası çadırlar söküldü ama çardaklara dokunulmadı. Daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararı için ise yeni bir tarih verildi.

Lüks otellerin yanı başında ve denize sıfır! Bedava tatilin adresinde yılan hikayesine dönen olay

Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle lüks otellerin yanı başındaki denize sıfır çardaklar için yıkım kararı alınmıştı. Karar sonrası çadırlar sökülürken çardaklara ise dokunulmamıştı. Daha önce yıkım için 29 Ocak tarihi belirlenirken Aksu Belediyesi, bu kez yıkım kararının 29 Nisan'da uygulanacağını belirtti.

bedava-tatilin-adresi-cardaklarin-yikimi-yilan-hikayesine-dondu_1195_dhaphoto1

YIKIM KARARI ALINDI

Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklarla ilgili ocakta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım kararı alındı. Karar, Aksu Belediyesi'ne gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı.

bedava-tatilin-adresi-cardaklarin-yikimi-yilan-hikayesine-dondu_1195_dhaphoto4

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Son olarak Aksu Belediyesi'nden konu ile ilgili yeni adım geldi. Daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağı bölgeye asılan pankartla bildirildi.

bedava-tatilin-adresi-cardaklarin-yikimi-yilan-hikayesine-dondu_1195_dhaphoto12 (1)

"SİT ALANI İLAN EDİLİNCE YAPILACAK BİR ŞEY KALMADI"

Çardak sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'nin başkanı Abdullah Kaya da yıkımın kesin gerçekleşeceğini söyledi. Bazı tatilcilerin çardaklarını sökerek götürdüğünü ve kendilerine 'Ne zaman tatil yapabiliriz?' sorusunun geldiğini belirten Kaya, "Cumhurbaşkanlığı'ndan karar geldi, yıkılacak. Devletimize karşı gelmeyiz. Aksu Belediyesi ile görüştüm. Yıkımın kesin olduğunu söylediler. Bizler, deniz kaplumbağalarına kesinlikle zarar vermiyoruz hatta koruyoruz ancak alan sit alanı ilan edilince yapılacak bir şey kalmadı. Mecburen artık yıkılacak" dedi.

bedava-tatilin-adresi-cardaklarin-yikimi-yilan-hikayesine-dondu_1195_dhaphoto13

YUVALARA VE YUMURTALARA ZARAR VERİYOR

Öte yandan deniz kaplumbağalarının yumurtalarına zarar verdiği gerekçesiyle daha önceki yıllarda araç girişinin yasaklandığı kumlukta, sürüş yapıldığı ve geride lastik izlerinin kaldığı görüldü. Özellikle bu sürüşlerin deniz kıyı çizgisine yakın yerlerde yapılmasının, yuvalara ve yumurtalara zarar verdiği biliniyor.

bedava-tatilin-adresi-cardaklarin-yikimi-yilan-hikayesine-dondu_1195_dhaphoto14

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enderun usulü teravih nasıl kılınır?Enderun usulü teravih nasıl kılınır?
Putin imzaladı! Flaş 'Rus gazı' kararıPutin imzaladı! Flaş 'Rus gazı' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak sözler: O vergi memuru! Ama ben ekonomistim...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak sözler: O vergi memuru! Ama ben ekonomistim...
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

Meral Akşener'den flaş 'aday' hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.