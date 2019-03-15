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Lüks otomobil binanın kolonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 06:41 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı.

Lüks otomobil binanın kolonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - FATİH'te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil bir binanın kolonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, sabaha doğru saat 05.00 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatih istikametinden Zeytinburnu istikametine giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 FY 0222 plakalı lüks otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine 26 numaralı binanın kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDEN KAÇTI

Tedavileri devam eden yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hafif yaralı olduğu belirtilen bir kişi ise hastaneden kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Lüks otomobil binanın kolonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralıLüks otomobil binanın kolonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralıLüks otomobil binanın kolonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralıLüks otomobil binanın kolonuna çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

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