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Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 05:29 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA)- KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. İle yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

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