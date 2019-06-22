Lüks otomobil hurdaya döndü, 2 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu

TEM Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refuj bariyerlerine çarparak hurdaya döndü. Otomobil içinde bulunan 2 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı kesimi 1. Viyadükler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sertan T. idaresindeki 34 NF 4598 plakalı lüks otomobil, Ankara İstikametine gittiği esnada 1. Viyadük mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 1 kişi yara dahi almadan kurtuldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücü ve yolcuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra olay yerinden ayrıldılar. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu 1. Viyadükte trafik 2 şeritten verildi. Hurdaya dönen lüks otomobil ise çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.

