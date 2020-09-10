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  4. Lüks otomobil hurdaya döndü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Lüks otomobil hurdaya döndü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Sivas’ta beton mikserine arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü, içerisindeki 2’si ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas istikametinde meydana geldi.

Sivas’ta beton mikserine arkadan çarpan lüks otomobil hurdaya döndü, içerisindeki 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. M.A.S. yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, bilinmeyen bin nedenle önünde bulunan İ.A. yönetimindeki 58 NZ 684 plakalı beton mikserine çarptı. Beton mikserine arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile K.P.S. (11), S.S. (35) ve M.H.S. (4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan K.P.S. ve S.S.’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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