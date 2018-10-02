HABER

- LÜKS OTOMOBİL, OTOBÜS DURAĞINA DALDI: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Üsküdar'da kontrolden çıkan lüks otomobil otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı.
Kaza saat 09.00 sıralarında Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Osman Karataş yönetimindeki lüks otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak Yavuztürk otobüs durağına daldı. Kazada durakta bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 1'i ağır 3 yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıkları "Araç ilerliyordu sürücü birden yayaların arasına daldı. Biz de yardıma koştuk" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri
-Ambulanstaki yaralılar
-Otomobilin görüntüsü
-Duraktan görüntü
-Röportajlar
-Detaylar

02.10.2018 - 09.30 Haber Kodu : 181002014
02.10.2018 - 09.19 Haber Kodu : 181002011

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bağbozumu sonrası yapılan 300 yıllık tatlı: Kedi BacağıBağbozumu sonrası yapılan 300 yıllık tatlı: Kedi Bacağı
Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandıYeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

Abdullah Gül'e FETÖ'cü isimden şok suçlama! 'Gizli ortak' iddiası gündem yaratacak...

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Yeşilırmak'ta 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Facebook'ta yaptığı yorum yüzünden katil oluyordu

Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

Malatya'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı

On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

On Numara sonuçları 1 Ekim: Büyük ikramiye bölünmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.