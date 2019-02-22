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Lüks otomobil satma vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, lüks otomobil satma vaadiyle Mardin'den çağırdıkları 4 kişiyi toplam 123 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, lüks otomobil satma vaadiyle Mardin'den çağırdıkları 4 kişiyi toplam 123 bin lira dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
D.D. (56), M.Ö. (37) ve H.C.D. (17), ilanla satışa çıkardıkları lüks otomobili almak için kendileriyle iletişime geçen A.A.A. (33), H.D. (32), T.Y. (32) ve S.A.'yı (32) Mardin'den Kayseri'ye çağırdı. Kente gelen 4 kişi, lüks araç için pazarlık yaparak, 158 bin liraya anlaştı. Şehir dışından gelen 4 kişi, araç satış işlemleri için notere giderken, 98 bin liralık çek ve 25 bin lirayı elden satıcılara teslim etti. Çek ve parayı alan 3 kişi, notere giderken, farklı noktalara koşarak, kaçtı. Dolandırıcılar, izlerini kaybettirirken, 4 kişi de polis merkezine giderek, şikayette bulundu.
Polisin yaptığı çalışma sonucu dolandırıcılardan M.Ö., olaydan 6 gün sonra saklandığı evde yakalandı. M.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda D.D. ve H.C.D. de saklandıkları yerde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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