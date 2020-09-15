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  4. Lüks otomobilde karpuz satıyordu! İranlı Youtuber yine gündem oldu

Lüks otomobilde karpuz satıyordu! İranlı Youtuber yine gündem oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobilin içinde karpuz satan İranlı Youtuber Milad Hatami, yine gündem olmayı başardı. Sosyal medyada yayınladığı videosunda bu kez lüks aracında seyir halindeyken ellerini direksiyondan ayıran ve dakikalarca dans eden Hatami'nin trafiktekilerin can güvenliğini umursamaması tepki topladı.

Beyoğlu'nda lüks otomobiliyle karpuz satarak bir anda gündem olan İran uyruklu youtuber Milad Hatami, bu kez trafik kurallarını çiğneyerek gündeme geldi. Karpuz sattığı lüks otomobiliyle Levent Büyükdere caddesinde seyreden Hatami, yaptıklarıyla bu kadarına da pes dedirtti. Ellerini direksiyondan çekerek dakikalarca müzik eşliğinde dans eden Hatami, hem kendi hayatını, hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Hatami, o anları bir de sosyal medya hesabından paylaştı.

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İHA

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