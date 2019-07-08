HABER

Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki otomobilin anahtarlarını çalıp kaçan Levent K.

Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsız yakalandı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki otomobilin anahtarlarını çalıp kaçan Levent K. (39), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.
İznik'teki Selçuk Mahallesi Zeki Özkan Caddesi'inde kafe işletmecisi Ali Doğan'a ait eve giren Levent K., yaklaşık 1 milyon TL değerindeki otomobilin anahtarını ve evdeki birçok malzemeyi çalıp, kaçtı. Doğan'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Daha sonra Levent K.'nin oturduğu evin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, evde 50 gram uyuşturucu madde ve içiminde kullanan aparatlar geçirildi. Yaklaşık 1 milyon TL’lik arabanın anahtarı ise sahibine teslim edildi. Şüphelinin lüks otomobile ait diğer anahtarı ise araziye attığı öğrenildi. Levent K. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsız yakalandıLüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsız yakalandıLüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsız yakalandı

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Parkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavgaParkomat görevlisiyle sivil polis memuru arasında kavga
Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralıKartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Vedat Muriç'in bonservis bedeli açıklandı

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.