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  4. Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı görenleri şaşırttı

Lüks otomobilin bagajında ceviz satışı görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Ankara'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı. Duman, galeride bulunan piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik otomobili dükkanın önüne çekip, bagajında çuval ve torbalar içinde ceviz satmaya başladı. Kilosu 30 TL'den satılan cevizlerden daha çok lüks otomobil ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, bagajı ceviz dolu lüks aracın yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kuruyemiş dükkanında çalışan İbrahim Kalender, tanıtım amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımızla görüştük ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Biz de kuruyemişlerimizi aracımızın içinde sergilemeye başladık. Hakikaten güzel de ilgi gördü. İnsanların çoğu gelip fotoğraf çektiriyorlar, aracı da inceliyorlar" dedi.

DHA

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