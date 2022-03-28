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Lüks otomobiliyle binanın duvarına çarptı! Araç hurdaya döndü

28.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarptı. Araç hurdaya dönerken sürücü ve yanındaki arkadaşı kıskıvrak yakalandı.

Lüks otomobiliyle binanın duvarına çarptı! Araç hurdaya döndü

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, lüks otomobili ile bir binanın duvarına çarptı. Kıskıvrak yakalanan sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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'DUR' İHTARINA UYMADI, BİNANIN DUVARINA ÇARPTI

Olay saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde yaşandı. Denetim yapan polis ekibi, şüphelendiği lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Kara Fatma Caddesi'nde ters şeritte bir süre ilerleyen otomobil, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne çıktı. Bu cadde üzerinde de ihtarlara uymarak devam eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın duvarına çarparak kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobilden küçük sıyrıklarla çıkan sürücü M.Ö. ve yanında arkadaşı polis tarafından yakalandı.

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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Aranması olduğu için polisten kaçtığını iddia eden M.Ö., yapılan kontrolünde 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana
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