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Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

Yalova'da polisten kaçarken işyerlerinin önüne kurulan masalarda yemek yiyen vatandaşların bulunduğu trafiğe kapalı sokağa girip korku dolu anlar yaşatan otomobilin sürücüsü Y.Ü. (24), emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullandığı için hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Bursa-Yalova karayolunda uygulama yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 10 BR 096 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ’dur’ ihtarına uymayarak kent merkezine doğru yoluna devam etti. Polisin takip ettiği otomobil, lokantaların bulunduğu Huzur Sokak’ta kaldırımda kurulan masalarda yemek yiyen kalabalığın arasına daldı.

OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Dehşet dolu dakikaların yaşandığı olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmazken şüpheli otomobille kaçtı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İsmet Acar Caddesi’ne giren otomobilin sürücüsü, polislerin takip ettiğini anlayınca bu kez aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Burada bir fırının jeneratör odasında gizlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı. İsminin Y.Ü. olduğu belirlenen ve birçok suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 13 gram uyuşturucu ele geçirildi. Y.Ü. verdiği ifadesinde "Otomobili kiralamıştım. O anda uyuşturucu kullanmıştım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü., ’uyuşturucu kullanmak’ ve ’trafiği tehlikeye sokmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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