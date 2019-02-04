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Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 02:42 | Son Güncelleme

Adana’da bir sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarpıktan sonra önünde seyir halinde olan 2 otomobilde çarparak 2 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Adana’da bir sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarpıktan sonra önünde seyir halinde olan 2 otomobilde çarparak 2 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Sürücü ise aracını bırakıp olay yerinden koşarak kaçtı.

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 01 ASL 74 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre başka bir otomobil ile yarışıyordu. Aşırı suratlı olan 01 ASL 74 plakalı otomobilin sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen bir gence çarptı. Ardından önünde seyir halinde bulunan 06 HNO 95 ile 48 M 0606 plakalı otomobillere çarparak durabildi. 01 ASL 74 plakalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden koşarak kaçtı.

Kaza sonrası can pazarı
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 M 0606 hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi aracının tavanını keserek kurtardı. Sağlık ekipleri Hacer A., Ahmet A., Sena Nur A. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı hastanelere götürdü. Olay yerinde durumu ağır olan Sena Nur A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Lüks otomobilin çarptığı genç olay yerinde öldü
01 ASL 74 plakalı otomobilin çarptığı genç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişilerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı
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