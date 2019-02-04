HABER

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 02:47 | Son Güncelleme

Adana’da bir sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye çarpıktan sonra önünde seyir halinde olan 2 otomobilde çarparak 2 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Sürücü ise aracını bırakıp olay yerinden koşarak kaçtı.

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen 01 ASL 74 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre başka bir otomobil ile yarışıyordu. Aşırı suratlı olan 01 ASL 74 plakalı otomobilin sürücü karşıdan karşıya geçmek isteyen bir gence çarptı. Ardından önünde seyir halinde bulunan 06 HNO 95 ile 48 M 0606 plakalı otomobillere çarparak durabildi. 01 ASL 74 plakalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden koşarak kaçtı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 48 M 0606 hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiyi aracının tavanını keserek kurtardı. Sağlık ekipleri Hacer A., Ahmet A., Sena Nur A. ve ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı hastanelere götürdü. Olay yerinde durumu ağır olan Sena Nur A. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

LÜKS OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

01 ASL 74 plakalı otomobilin çarptığı genç ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişilerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışması başlattı. (İHA)

AW613227_01

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar'ın ailesini ziyaret ettiBakan Soylu, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar'ın ailesini ziyaret etti
Barış Manço 20'nci ölüm yıldönümünde Esenler'de anıldıBarış Manço 20'nci ölüm yıldönümünde Esenler'de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Çanakkale'de herkes kayıp gençleri arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.