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Lüks otomobille çarpışan traktör 2’ye bölündü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:31 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı; otomobilde hasar oluşurken, traktör ortadan ikiye bölündü.Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri - Sivas karayolu, Kayseri istikametindeki ilçe girişinde meydana geldi.

Lüks otomobille çarpışan traktör 2’ye bölündü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde traktör ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı; otomobilde hasar oluşurken, traktör ortadan ikiye bölündü.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Kayseri - Sivas karayolu, Kayseri istikametindeki ilçe girişinde meydana geldi. Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan F.K. (33) yönetimindeki 34 LN 4276 plakalı otomobil ile kavşağa giren K.T. (63) yönetimindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü F.K. ve eşi G.K. hafif yaralanırken traktör sürücüsü K.T. ağır yaralı olarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan K.T. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lüks otomobille çarpışan traktör 2’ye bölündü

Lüks otomobille çarpışan traktör 2’ye bölündü

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