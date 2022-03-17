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Lüks otomobille evden kaçan Saltuk Buğrahan Demir kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

17.03.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Kadıköy'de 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Araba tanınmaz hale gelirken Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Demir'in ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi.

Lüks otomobille evden kaçan Saltuk Buğrahan Demir kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

İstanbul Kadıköy'de dün akşam feci bir kaza yaşandı. 17 yaşındaki Saltuk Buğrahan Demir, kullandığı lüks otomobille aşırı süratle giderken bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle aracın motoru 200 metre ileri fırlarken Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Demir'in ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi.

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ARACIN MOTORU 200 METRE İLERİ FIRLADI

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir(17) idaresindeki lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen Saltuk Buğrahan Demir'in kullandığı otomobilin ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

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trafik kazası İstanbul
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