Lüks otomobille saldırının sırrı çözüldü: Ağabeyinin kaldığı ofise ateş açtı

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'da alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu binanın lüks otomobilden kurşunlanmasının sırrı çözüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Güngören'de bir işyerine yaptığı operasyonda Ercan U. kardeşi Maşallah U. ile işyerinde çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ve olayda kullanılan otomobil, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İddiaya göre saldırı olayını gerçekleştiren ve halen polis tarafından aranan Necdet U’nun ağabeyi Maşallah U’ya ait lüks otomobille olay yerine gittiği ve husumeti olduğu diğer ağabeyinin kaldığı ve ofisin de bulunduğu binaya ateş ederek kaçtığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezi ve rezidans dairelerin bulunduğu binaya uzun namlulu silahlarla ateş açan şüpheliler lüks otomobille kaçtı. Olayın ardından operasyon yapan polis, Güngören’de bir işyerine yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Metris Cezaevi'nin karşısında bulunan alışveriş merkezi ve rezidansların bulunduğu alanda saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 UEK 85 plakalı lüks otomobille alışveriş merkezine gelen kişiler, yanlarında getirdikleri uzun namlunu silahla alışveriş merkezine ateş açtı. Otomobil olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken alışveriş merkezi görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.