Lüks otomobillerden ayna çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı

Ataşehir ve Ümraniye’de lüks otomobillerin aynalarını çalarak farklı iş yerlerine satan şahıslar polisin çalışması sonucu yakalandı. Aynaları satın alan 4 şiş yeri sahibi hakkında işlem yapılırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir ve Ümraniye’de 20 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında lüks araçlardan ayna çalınması neticesinde meydana gelen 8 ayrı “otodan hırsızlık” olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu şahısların olayları kiralık bir araçla gerçekleştirdikleri tespit edildi. Aracın plaka bilgileri üzerinden kiralandığı şirket adresinde yapılan takip neticesinde Mehmet K, Erdem Ali Y. ve Berkay O. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar suçlarını itiraf etti.

Çalışmaların devamında şahısların çalmış oldukları aynaları sattıkları belirlenen 4 ayrı iş yerine yönelik yapılan çalışmalarda ise Fatih Y, Ahmet Ömer K, Lütfi Y. ve Muhammed T. isimli 4 iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların bu işyerlerine şu ana kadar toplamda 18 adet ayna sattıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 4 iş yeri sahibi şahıs hakkında “suç eşyası satın almak” suçundan adli işlem yapıldı. Mehmet K, Erdem Ali Y. ve Berkay O. isimli şahıslar ise “otodan hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildi.

Şahısların lüks otomobillerden ayna çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

