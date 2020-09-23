HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lüks otomobillerin farlarının çalınması kamerada

Lüks otomobillerin farlarının çalınması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kadıköy ve Maltepe’de park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı.

Kadıköy ve Maltepe’de park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 13, 16 ve 19 Eylül tarihlerinde Kadıköy ve Maltepe’de meydana gelen 3 ayrı otomobilin farlarının çalınması olayı üzerine harekete geçti. Far hırsızlıklarının meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Son hırsızlık olayından 1 gün sonra yakalandılar
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, lüks araçların farlarının çalınması olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi 20 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Her üçü de 21 yaşında olan şüphelilerden Ufuk T.’nin 7, Umutcan I.’nın 8, Y.E.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ufuk T. ve Umutcan I., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Lüks otomobillerin farlarının çalınma abi güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kendilerine hedef olarak belirledikleri lüks araçların yanına geldikleri, kısa süre içerisinde farlarını sökerek oradan ayrıldıkları görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
İstanbul'da hastaneler doldu mu? Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş'tan açıklamaİstanbul'da hastaneler doldu mu? Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş'tan açıklama
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
1/
En Çok Okunan Haberler
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Diğer Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Ersin Düzen ayda 400 bin TL mi kazanıyor? Atila Sertel'den flaş iddia! Belgeler yayınladı
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı
Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı
Vatandaşı tedirgin eden olay! Her gün onlarca balık ölüyor
Onlarcası öldü, bir o kadarı da can çekişiyor
Mersin'de akılalmaz olay! 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabayı parçaladı
Akılalmaz olay! 32 dakika boyunca dinlene dinlene...
Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayı konuşuldu mu? Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
Bursa'da karton toplayıcısı ile belediye çalışanı birbirine girdi
Karton toplayıcısı ile belediye çalışanı birbirine girdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.