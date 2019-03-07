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Lüks otomobilli düğün konvoyu yol kapatıp "drift" yaptı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'taki bir galeri önünden hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı. Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy otomobilleriyle "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.

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