Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştu.

Ardından ikili Çağatay A.'ya ait bir plazaya gitti. Bu sırada genç kız plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'da düşerek öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak savcı Alev Ersan Albuz genç kızın tırnağındaki Çağatay A.'ya ait kalıntıları Adli Tıp'a geç vererek sanığın serbest kalmasına sebep oldu. Bunun üzerine dosya Savcı Hüseyin Koca'ya verildi.

'ADAM BANA TAKMIŞ'

Polis ekiplerinin yaşanan olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmada, Şule Çet’in ev arkadaşının ifadesine başvurmuştu. Genç kızın ev arkadaşı, Şule Çet’in gece saat 01.48 sularında kendisini aradığını ve ‘Şimdi ben içeri geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle.’ dediğini aktarmıştı. Bu sözler üzerine Şule Çet’i aradığını söyleyen ev arkadaşı görüşmenin ardından saat 02.00 sularında Çet’ten kendisine, ‘Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim.’ şeklinde mesaj gönderdiğini iddia etmişti.