HABER

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 09:20 | Son Güncelleme

Ankara'da lüks bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Şule Çet Türkiye'nin gündemini sarsmıştı. Üniversite öğrencisi Çet'in ölüm nedenini belirlemek için alınan numuneler Adli Tıp'a gönderilmeyince soruşturma savcısı değiştirildi. Daha önce genç kızın ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandığı belirtilmişti

Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştu.

Ardından ikili Çağatay A.'ya ait bir plazaya gitti. Bu sırada genç kız plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'da düşerek öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak savcı Alev Ersan Albuz genç kızın tırnağındaki Çağatay A.'ya ait kalıntıları Adli Tıp'a geç vererek sanığın serbest kalmasına sebep oldu. Bunun üzerine dosya Savcı Hüseyin Koca'ya verildi.

'ADAM BANA TAKMIŞ'

Polis ekiplerinin yaşanan olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmada, Şule Çet’in ev arkadaşının ifadesine başvurmuştu. Genç kızın ev arkadaşı, Şule Çet’in gece saat 01.48 sularında kendisini aradığını ve ‘Şimdi ben içeri geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle.’ dediğini aktarmıştı. Bu sözler üzerine Şule Çet’i aradığını söyleyen ev arkadaşı görüşmenin ardından saat 02.00 sularında Çet’ten kendisine, ‘Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim.’ şeklinde mesaj gönderdiğini iddia etmişti.

876347_0

TERS İLİŞKİYE ZORLAMIŞ

Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer almıştı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edilmişti. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlamıştı.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞTI

Çet’in ölümünün ardından bir numaralı şüpheli olarak 2 kez gözaltına alınan ve her ikisinde de Adli Kontrol Şartı ile serbest kalan Çağatay A., ifadesinde Çet’in camdan atlayarak intihar ettiğini belirterek, “Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım. Atlamasın diye tutuğum sırada parmaklarımda sıyrıklar oluştu. Abi kardeş ilişkimiz vardı. ‘Yaşamak istemiyorum’ diyerek atladı” demişti. Çet’in ölüdüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. B.A. ise ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini söylemişti.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Kameranın önünde cinayetKameranın önünde cinayet
Havalimanında, pirinç çuvallarının içinde eroin ele geçirildiHavalimanında, pirinç çuvallarının içinde eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şule çet Ankara plaza

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

İlginizi Çekebilir

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu nasıl bir üsluptur yaa nasıl bir haberdir ters ilişkiye zorlamış filan Bu kızın geride kalan ailesinden de utanmıyorsunuz?
Zengin ve lüx yaşam gösterilerine aldanan asgari ücretli gençlik..
adam bildiğiniz katil eee ne bekliyorsunuz tıkın içeri işkence görsün hergün
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Kardeşi kazada ölen ablanın feryadı yürek dağladı

Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.