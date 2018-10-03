Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştu.
Ardından ikili Çağatay A.'ya ait bir plazaya gitti. Bu sırada genç kız plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'da düşerek öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak savcı Alev Ersan Albuz genç kızın tırnağındaki Çağatay A.'ya ait kalıntıları Adli Tıp'a geç vererek sanığın serbest kalmasına sebep oldu. Bunun üzerine dosya Savcı Hüseyin Koca'ya verildi.
'ADAM BANA TAKMIŞ'
Polis ekiplerinin yaşanan olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmada, Şule Çet’in ev arkadaşının ifadesine başvurmuştu. Genç kızın ev arkadaşı, Şule Çet’in gece saat 01.48 sularında kendisini aradığını ve ‘Şimdi ben içeri geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle.’ dediğini aktarmıştı. Bu sözler üzerine Şule Çet’i aradığını söyleyen ev arkadaşı görüşmenin ardından saat 02.00 sularında Çet’ten kendisine, ‘Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim.’ şeklinde mesaj gönderdiğini iddia etmişti.
TERS İLİŞKİYE ZORLAMIŞ
Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer almıştı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edilmişti. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlamıştı.
GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞTI
Çet’in ölümünün ardından bir numaralı şüpheli olarak 2 kez gözaltına alınan ve her ikisinde de Adli Kontrol Şartı ile serbest kalan Çağatay A., ifadesinde Çet’in camdan atlayarak intihar ettiğini belirterek, “Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım. Atlamasın diye tutuğum sırada parmaklarımda sıyrıklar oluştu. Abi kardeş ilişkimiz vardı. ‘Yaşamak istemiyorum’ diyerek atladı” demişti. Çet’in ölüdüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. B.A. ise ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini söylemişti.
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