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  4. Lüks rezidansa polis baskını! Pandemi kurallarını hiçe saymışlar

Lüks rezidansa polis baskını! Pandemi kurallarını hiçe saymışlar

13.05.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da koronavirüs kurallarının ihlal edildiği lüks rezidansa polis baskını yapıldı. Baskında 4 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız restoranın mühürlendiği rezidansta, havuz başındaki müşterilere de idari işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğleden sonra, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’ndeki 4 bloklu bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, 2 bloku apart otel, iki bloku normal rezidans gibi kullanılan lüks sitede, iddiaya göre havuz ve sosyal tesisinde pandemi kuralları ihlal edildi. Artan şikayetler üzerine çok sayıda polis ekibi siteye baskın yaptı.

MUKAVEMET GÖSTERENLERE GÖZALTI

Zabıta ekiplerinin de yer aldığı baskında, polise zorluk çıkarıp mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişiye polise görevini yaptırmamaktan adli işlem uygulandığı öğrenildi.

HAVUZ BAŞINDAKİLERE İDARİ İŞLEM YAPILDI

Yaklaşık 50 kişilik polis ekibinin yaptığı denetimlerde, rezidans içindeki ruhsatsız restoranın mühürlendiği, havuz başındaki kafede oturan müşterilere de idari işlem yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde pandemi kurallarını ihlalden idari işlem yapıldığı belirtildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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